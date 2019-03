Scooby-Doo: svelati i nomi degli interpreti di Fred e Daphne nel film di animazione

Scooby-Doo, uno degli show televisivi più popolari e longevi del piccolo schermo, trasposto anche in sala per due appuntamenti nella prima decade del 2000, ha finalmente completato la scelta del cast vocale che doppierà in lingua originale i protagonisti Fred, Daphne, Velma ed il duo di scorribande Shaggy e Scooby.

La Warner Bros. ha ingaggiato rispettivamente nel ruolo di Fred e Daphne gli interpreti Zac Efron e l’attrice Amanda Seyfried. Dopo aver raggiunto il successo con la trilogia musicale Disney di High School Musical, Zac Efron negli anni è stato apprezzato per una serie di ruoli che gli hanno permesso di esplorare territori e racconti decisamente lontani dai toni sviluppati per la Casa di Topolino. L’attore tornerà presto in sala per la pellicola Ted Bundy – Fascino criminale, in cui interpreterà proprio la parte del serial killer statunitense. Amanda Seyfried, invece, ha partecipato recentemente a produzioni del calibro di Mamma Mia! Ci risiamo e First Reformed – La creazione a rischio.

Il film, intitolato semplicemente Scoob, vede in cabina di regia il filmmaker Tony Cervone (Tom and Jerry). Il progetto sarà prodotto da Chris Columbus, celebre regista e produttore di pellicole come i primi due capitoli della saga di Harry Potter o la divertente trilogia de Una notte al museo, Pam Coats ed Allison Abbate. L’uscita del film è prevista per maggio 2020.

Come dicevamo in apertura di notizia il primo episodio cinematografico del cartone sviluppato da Hanna e Barbera è stato realizzato nel 2002, seguito due anni dopo dal live-action Scooby-Doo 2: Mostri scatenati. Quest’ultimo racconto non è stato particolarmente elogiato dal pubblico, non a caso ottenne anche il premio come peggior remake o sequel ai Razzie Awards 2004.