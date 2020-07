Scooby Doo nel nuovo film affronterà Spaventapasseri, villain di Batman!

SyFy Wire ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Happy Halloween Scooby Doo!, nuovo film d'animazione dedica ai personaggi di Hannah Barbera che vedrà la banda della Mystery Inc alle prese con un famoso villain dei fumetti DC.

Stiamo parlando del Dr. Jonathan Crane, aka Spaventapasseri, uno degli antagonisti più iconici di Batman. Nel film, fuggito dall'Arkham Asylum, Spaventapasseri prende di mira i festaioli di Halloween con droni esplosi e zucche geneticamente modificate.

Questa la sinossi ufficiale: "La festività preferita di Scooby-Dopo e Shaggy è alle porte! Con mostri finti e caramelle a volontà, Halloween è un paradiso per questi buongustai affamati pronti ad andare di porta in porta. Ma quest'anno, la loro dolce vacanza prende una brutta piega quando le zucche del quartiere vengono infettate da una melma tossica, la quale crea delle jack-o-lantern volanti e una zucca gigante che schiaccia tutto ciò che trova sul suo cammino. Spetterà a Scooby-Dopo e la sua banda risolvere questo gigantesco mistero e salvare Crystal Cove insieme ai loro amici Bill Nye the Science Guy ed Elvira."

Scritto, diretto e prodotto da Maxwell Atoms, Happy Halloween Scooby Doo! vedrà nel cast vocale Frank Welker, Matthew Lillard, Grey Griffin, Kate Micucci, Dwight Schultz e Cassandra Peterson, per un'uscita prevista in Digital HD, Blu-ray e DVD il prossimo autunno.

