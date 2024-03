Scooby-Doo, Matthew Lillard sarà di nuovo Shaggy! Parla l'attore

Uno dei personaggi più famosi nella carriera di Matthew Lillard è certamente Shaggy nei live action di Scooby-Doo. Nel corso di un'intervista dedicata alla sua azienda che produce whisky, all'attore è stato chiesto se il tempo trascorso nel personaggio di Shaggy fosse veramente terminato oppure avesse in serbo ancora qualcosa.

L'attore ha confermato che sta già lavorando ad un nuovo progetto su Scooby-Doo e si augura di interpretare nuovamente Shaggy:"Sono davvero entusiasta di Scooby-Doo. Non posso ancora parlarne ma c'è un nuovo progetto con cui sono associato che permetterà ai ragazzi di immergersi in un'avventura di Scooby-Doo. È super divertente, è il mio lavoro quotidiano. È il mio pane e burro". Su Everyeye è disponibile la recensione di Scooby!, l'ultima produzione animata del franchise.



L'affetto per Shaggy è sopravvissuto agli anni che passano:"Per me, essere Shaggy per così tanto tempo e mantenere quel ruolo onorando Casey Kasem mi ha fatto capire che passerò il ruolo alla prossima generazione, come ha fatto lui. Sono onorato di farlo per tutto il tempo che mi verrà concesso. Scooby-Doo è sempre in circolazione, in un modo o nell'altro. Stiamo sempre facendo un cartone animato o un film o uno spot pubblicitario per qualcosa".



Essere Shaggy per così tanto tempo è stato un onore per Matthew Lillard:"Esistono milioni di diverse interpretazioni e qualcosa è sempre in cantiere. Ho avuto il privilegio e l'onore di essere quella voce negli ultimi 16 o 17 anni, quindi mi terrò stretto a quello il più a lungo possibile".

Lo scorso anno, Freddie Prinze Jr. non ricordò positivamente l'esperienza in Scooby-Doo, in cui interpretò Fred Jones.