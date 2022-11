Scooby-Doo, Linda Cardellini entusiasta: 'Velma lebsica? È grandioso che sia venuto fuori'

Quando si parla di cambiamenti nell'orientamento sessuale o nel genere di personaggi storici, la polemica è sempre dietro l'angolo: le recenti novità su Velma, però, non sembrano allarmare in alcun modo Linda Cardellini, che interpretò la compagna d'avventure di Shaggy, Daphne, Fred e Scooby nei film del 2002 e del 2004.

Recentemente è stato infatti ufficializzato che Velma sarà lesbica nel prossimo film animato della serie, svolta in effetti neanche tanto imprevedibile, dal momento in cui voci del genere circolavano sul personaggio praticamente da sempre, come Cardellini stessa ha di fatto confermato con le sue ultime dichiarazioni.

"Sapete, se ne è fatto cenno così tante volte, penso sia grandioso che finalmente sia venuto fuori. [...] Velma è in giro dal 1969, sono andata a fare dolcetto o scherzetto con mia figlia e c'erano un sacco di Velma lì fuori, penso sia fantastico che abbia ancora un posto nella nostra cultura e che sia rimasta così attiva per decenni" sono state le parole dell'attrice.

Nulla che chiunque abbia avuto a che fare con la Mistery Inc. non possa aver intuito, insomma: l'endorsement di Linda Cardellini, però, è sicuramente importante nell'ottica di mettere a tacere qualche commento velenoso di troppo. Film animato a parte, comunque, James Gunn ha recentemente aperto a un film rated-r di Scooby-Doo.