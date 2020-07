Scooby-Doo, James Gunn rivela: 'Velma doveva essere lesbica nel film del 2002'

Se pensiamo a James Gunn oggi i primi titoli a venirci in mente sono sicuramente i due Guardiani della Galassia, così come il prossimo The Suicide Squad: qualcuno ricorderà sicuramente però il contributo dato dal buon James come sceneggiatore in altri momenti della sua carriera, ad esempio con lo Scooby-Doo del 2002.

Il primo adattamento live-action della celebre serie animata made in Hanna-Barbera non fu esattamente un successo di critica, ricevendo anche un paio di candidature ai ben poco ambiti Razzie Awards: stando al racconto di Gunn, però, alcuni cambiamenti nella sceneggiatura potrebbero aver fatto la differenza.

Fra tutti spicca, in particolare, l'aspetto relativo alla sessualità di Velma: "Ci ho provato! Nel 2001 Velma era esplicitamente lesbica nella sceneggiatura originale. Ma gli studios continuavano ad annacquare ed annacquare la cosa, rendendola prima ambigua (la versione che girammo) e poi praticamente nulla (la versione rilasciata), facendole addirittura trovare un fidanzato (nel sequel)" ha spiegato il regista.

Non sono comunque le prime dichiarazioni del genere di Gunn sul film: già alcuni anni fa il regista svelò l'intenzione di rendere Scooby-Doo un film vietato ai minori, obbiettivo evidentemente smontato poi dalla produzione. A noi non resta altro che la possibilità di chiederci come sarebbe stato uno Scooby-Doo più fedele alle idee di una mente ingovernabile come quella di James Gunn.