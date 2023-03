Scooby-Doo, Freddie Prinze Jr. non si è divertito a lavorare al film:'Furono disonesti'

Freddie Prinze Jr. è molto noto per il ruolo di Fred nel primo adattamento cinematografico della classica serie di Hanna-Barbera, Scooby-Doo, insieme alla moglie Sarah Michelle Gellar nel 2002 ma ha confessato di non essersi affatto divertito sul set del film, soprattutto dopo la scoperta che fece una volta firmato il contratto.

Intervistato da Collider, Prinze Jr. ha dichiarato:"L'amore che la vostra generazione e un paio di altre hanno avuto per quel film ha davvero cambiato la mia prospettiva sull'intera esperienza, perché non è stata esattamente la migliore. Quando abbiamo letto quella sceneggiatura... e questo lo dissi probabilmente dieci anni fa e la gente si arrabbiò con me e poi James [Gunn] lo disse dieci anni dopo e tutti dicevano 'Ehi, come osa Warner Brothers'. Ma loro hanno abboccato e ci hanno attaccato, sapete cosa intendo? Abbiamo letto la sceneggiatura, abbiamo firmato tutti, siamo volati in Australia, siamo atterrati. Non ci hanno nemmeno lasciato andare prima ai nostri alloggi, siamo dovuti andare direttamente in studio e ci è stata data una nuova sceneggiatura, ed era praticamente classificato G. Beh, non voglio parlare per tutti, quindi parlerò soltanto per me stesso ma andai fuori di testa e pensai di abbandonare il film" ha confessato l'attore, che potrebbero tornare in un nuovo film di So cosa hai fatto.



A fargli cambiare idea ci ha pensato Sarah Michelle Gellar:"La mia ragazza [Sarah Michelle Gellar] era lì e non volevo lasciarla per sei mesi. E non mi piace mollare e quindi ho semplicemente giustificato tutto nella mia testa, e ho detto 'Devi soltanto impegnarti, renderlo il migliore possibile e sperare nel meglio'. Ma è stato difficile perché ho percepito disonestà, quindi non mi è piaciuto" ha concluso.



Freddie Prinze Jr. ha spiegato di aver cambiato idea nel corso degli anni, rivalutando tutto quanto perché orde di ragazzini e adolescenti andavano da lui a raccontargli quanto amassero il film.



Nel frattempo è in produzione la serie spin-off di Scooby-Doo dal titolo Velma.