Scooby-Doo, i fan vogliono il terzo film! James Gunn: 'I Danesi vivono solo 8 anni'

Quando si parla di James Gunn, il pensiero corre immediatamente ai Guardiani della Galassia o a The Suicide Squad, passando magari per i tanti film girati come regista durante il periodo Troma: in molti, però, non hanno dimenticato il lavoro da sceneggiatore svolto dal buon James per i due live-action su Scooby-Doo.

Dopo aver rivelato di aver valutato una Velma lesbica per i due film usciti rispettivamente nel 2002 e nel 2004, infatti, Gunn si è trovato a dover riaprire l'argomento dopo esser stato chiamato in causa su Twitter da alcuni fan più che mai desiderosi di vederlo all'opera su un terzo film di una saga, a dirla tutta, mai troppo amata dalla critica.

A chi gli chiedeva di regalare ai fan questo tanto agognato terzo capitolo, però, Gunn ha risposto con il consueto mix di ironia e cinismo: "Ci ho pensato. Ma i Danesi vivono in media circa 8 anni, quindi non saprei come risolvere la cosa" sono state le parole del regista, che ha però poi aperto (speriamo sempre ironicamente!) alla possibilità di un film con l'intera gang riunita per vegliare il cadavere di Scooby: "Tipo Il Grande Freddo ma con Scooby-Doo? Ci sto".

Cosa ne dite? Vi piacerebbe un terzo capitolo decisamente più dark dei precedenti? Chissà che uno come James Gunn non possa valutare sul serio una simile opzione! Nell'attesa di eventuali novità su un nuovo live-action, comunque, qui trovate le prime immagini della serie su Velma.