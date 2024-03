Scooby-Doo 2, James Gunn festeggia il ventesimo anniversario svelando il titolo originale

Scooby-Doo è conosciuto in tutto il mondo ma per chi è cresciuto agli inizi degli anni 2000 probabilmente il primo pensiero non andrà alla serie animata ma i film live action prodotti da Warner Bros. e scritti da James Gunn. Il primo sequel, Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati, ha compiuto da poco vent'anni dalla sua uscita.

In occasione dell'anniversario dell'uscita del sequel di Scooby-Doo, James Gunn ha deciso di rendere omaggio al film ha svelato il titolo originale del terzo film in cantiere.

In un post su Instagram, Gunn ha svelato il titolo del prossimo film:"Vent'anni fa oggi Scooby-Doo 2 - Mostri scatenati (non sono mai stato un grande fan del titolo, l'avevo semplicemente chiamato Scooby-Doo Unleashed) è stato distribuito nei cinema. Un gruppo fantastico di persone, mi sono fatto diversi amici lavorando a questo progetto".



Il regista ha svelato di aver avuto in origine un accordo per dirigere il terzo Scooby-Doo, in risposta alla domanda di un utente:"Avevo un accordo per scrivere e dirigere il terzo film ma, anche se il secondo era redditizio, non lo era abbastanza per giustificare un terzo film. Così ho girato Slither".

Il secondo sequel non ha mai visto la luce e James Gunn ha dichiarato che i mostri in Scooby-Doo 3 sarebbero state le vittime, se avesse potuto realizzare il film.



L'anno scorso, Freddie Prinze Jr. confessò di non essersi divertito in Scooby-Doo perché la produzione con lui si comportò in maniera disonesta.

