Scooby! arriva in tv: in prima visione a Pasqua su Sky Cinema e NOW

Dopo l'arrivo di Scooby! in esclusiva digitale nei mesi scorsi, il film d'animazione sulle origini di Scooby-Doo è pronto ad approdare anche sulla tv italiana. Succederà la sera del 3 aprile, il sabato di Pasqua, quando il film sarà trasmesso in prima visione su Sky Cinema Uno. Da quel giorno Scooby! sarà anche disponibile in streaming su NOW.

Diretto da Tony Cervone e basato sulla serie televisiva animata Hanna-Barbera, il film racconta la nascita dell'indissolubile amicizia tra Shaggy e il cane Scooby-Doo. All'epoca del loro incontro, il primo era un teenager, e alla vista di quello scatenato alano senza nome è subito scattata una forte complicità. Poi, una notte di Halloween, Shaggy e Scooby incontrano Fred, Velma e Daphne. Nasce così la Mistery Inc., un gruppo di coraggiosi amici in un minivan, con Shaggy e Scooby nel ruolo delle mascotte fifone e maldestre."

Qualche mese fa Warner Bros. aveva parlato della possibilità di creare con Scooby! un universo condiviso. "Siamo stati in grado di dire: Creeremo un universo alternativo in cui tutte queste cose possono accadere" aveva dichiarato all'epoca il regista del film. "Questo ci ha dato un po' di libertà, ma abbiamo cercato molto duramente di mantenere le cose che già amiamo di questi personaggi."

All'interno della notizia è visibile anche il trailer italiano di Scooby!.