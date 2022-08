Scoob!: Holiday Haunt: il film sarà completato nonostante la cancellazione?

Come ben saprete, Warner Bros. Discovery ha fatto ultimamente tanto parlare di sè dopo aver cancellato molti show di HBO Max e il film di Batgirl, nonostante le riprese fossero già terminate.

Inoltre, a farne le spese è stato anche Scoob!: Holiday Haunt, che è stato accantonato nonostante fosse quasi completato. Pochi giorni dopo la notizia, il produttore della pellicola Tony Cervone ha addirittura fatto sapere di essere ancora al lavoro sulla colonna sonora del film, per via del palco ormai prenotato e dei musicisti già pagati.

Ora però, iniziano ad arrivare alcuni importanti rumor riguardo la pellicola, che come riportato dalla newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter potrebbe venir completata nonostante il suo triste destino.

Come riportato da diverse fonti, il film sarebbe completo circa al 95% e avrebbe solo bisogno di "un po' di lucidatura per superare il traguardo". Il processo, si stima, dovrebbe venire a costare circa $ 2 milioni, con i costi della realizzazione del film che ad oggi si aggirano intorno ai 35 milioni di dollari. Secondo The Hollywood Reporter inoltre, la decisione di completare la pellicola farebbe parte di un piano di riserva nel caso in cui Warner dovesse cambiare idea in futuro.

La sinossi di Scoob!: Holiday Haunt recita: "Per celebrare il primo Natale di Scooby Doo, Shaggy e la banda raggiungeranno un resort di proprietà dello zio preferito di Fred, Ned. Ma quando il parco verrà assalito da uno spettro terrificante, i nostri amici dovranno risolvere un mistero di 40 anni prima per salvare il resort e mostrare a Scooby il vero significato del Natale".