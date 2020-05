Scoob creerà un nuovo universo condiviso? Ecco i piani di Warner Bros.

Warner Bros. avrebbe grandi idee in cantiere da realizzare per Scoob!, come trapelato in un recente tour stampa con la presenza del regista Tony Cervone e il capo dell'animazione Bill Haller, che hanno confermato le intenzioni dello studio di creare un franchise condiviso con protagonista proprio un personaggio iconico come Scooby-Doo.

"Sento che questo universo di Hanna-Barbera è una specie di universo separato e agisce da solo. Quindi siamo stati in grado di dire 'Creeremo un universo alternativo in cui tutte queste cose possono accadere'. Questo ci ha dato un po' di libertà ma abbiamo cercato molto duramente di mantenere le cose che già amiamo dei personaggi. E quindi fai di più perchè devi fare entrambe le cose. Devi onorare il passato e la memoria mentre devi fare anche qualcosa di nuovo" ha dichiarato Tony Cervone.



D'altronde con la vastità del materiale a disposizione si possono fare molte cose, come conferma Bill Haller:"In un certo senso voglio passare più tempo con quei bambini e raccontare quelle prime storie. Adoro il Capitano Caveman, penso che quel ragazzo potrebbe avere il suo film. Voglio vedere di più della Falcon Force. Voglio vedere crescere quella squadra perchè sicuramente, anche nei titoli di coda, potresti vedere che la squadra sta crescendo. Questo franchise è in circolazione da cinquant'anni, e la mia speranza è che possa continuare per altri cinquanta e tra cento anni qualcuno starà facendo un film di Scooby-Doo".

Nei giorni scorsi è diventata virale su TikTok una sfida che ha registrato due miliardi di visualizzazioni. In estate Warner Bros. pubblicherà direttamente on demand un nuovo film su Scooby-Doo.