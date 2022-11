Scoob 2 più vivo che mai: nonostante la cancellazione, il film oggi ha finito le riprese

Scoob 2 è stato uno dei tanti progetti segati dalla Warner Bros Discovery in corso d'opera, ma in queste ore lo sceneggiatore Tony Cervone ha confermato che i lavori sono andati avanti in forma autonoma e che adesso le riprese di Scoob! Holiday Haunt sono terminate ufficialmente.

Come potete vedere voi stessi nel post disponibile in calce all'articolo, Cervone ha scritto sulla sua pagina di Instagram: "Beh, abbiamo finito questa cosa oggi. Sicuramente una conclusione agrodolce, ma spero davvero che i fan abbiano la possibilità di vederlo in qualche modo. È bello. Voglio congratularmi con i registi Michael Kurinsky e Bill Haller per aver fatto un lavoro eccezionale. Capiscono così bene i personaggi, la commedia e i brividi spettrali della saga. Grazie al mio co-sceneggiatore Paul Dini per avermi accompagnato in questo viaggio. E grazie a Mitchell Ferm per averlo prodotto insieme a me."

Cervone ha ringraziato anche il cast vocale del film, che include Iain Armitage, McKenna Grace, Ariana Greenblatt, Pierce Gagnon e Frank Welker. Scoob! Holiday Haunt, il sequel animato di Scoob! del 2020, è stato cancellato dalla Warner Bros. Discovery ad agosto: non è ancora stato fornito alcun motivo per la decisione di Warner Bros Discovery, sebbene sia stato uno dei primi progetti ad essere fatto fuori insieme a Batgirl in quella che sarebbe stata una lunga serie di cancellazioni, licenziamenti e ristrutturazioni.

Al momento non è chiaro se Scoob 2 sarà venduto ad un altro distributore e vedrà prima o poi il buio della sala, dunque rimanete sintonizzati. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Scoob.