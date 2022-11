Scoob! 2, svelata la trama ufficiale del film Warner cancellato e poi completato

Proprio come Batgirl, Warner Bros. Discovery ha cancellato Scoob! 2 mentre la produzione era ancora in corso e quindi nonostante lo stato avanzato dei lavori non riusciremo probabilmente mai a vedere la pellicola né in una sala cinematografica né su una piattaforma streaming. Recentemente, però, il regista ha voluto condividere la trama ufficiale.

Il regista di Scoob! 2 Holiday Haunt, Michael Kurinsky, ha rivelato infatti che la trama avrebbe riguardato il primo Natale del giovane Scooby-Doo. Parlando con Variety, Kurinsky ha specificato che il sequel era ambientato due mesi dopo la origin story della Mystery Inc. presente nel primo Scoob! e che vedeva il primo incontro tra la banda e conseguente decisione di iniziare a risolvere i misteri insieme. Holiday Haunt avrebbe seguito il gruppo durante un viaggio di Natale in cui avrebbero imparato a conoscersi meglio.

"La trama era fondamentalmente il primo Natale di Scooby-Doo", ha spiegato Kurinsky. "Il gruppo porta Scooby in questo [resort a tema natalizio] di cui è proprietario lo zio di Fred". Lo zio di Fred, Ned, doveva essere un nuovo personaggio introdotto nel franchise. "E naturalmente, proprio come ogni altro episodio di Scooby-Doo, vanno in un posto, si presenta un mistero e il gruppo viene coinvolto nel mistero", ha detto il regista. "E da qui si partiva!".

Scoob! 2 Holiday Haunt, che avrebbe dovuto sancire il debutto alla regia di Kurinsky, è stato cancellato da Warner Bros. Discovery insieme a Batgirl lo scorso agosto. La cancellazione di due film per lo più finiti e molto attesi sarebbe avvenuta per motivi fiscali, il che significa che ci sono poche possibilità di vederli un giorno, come ha spiegato lo stesso regista: "Per ottenere quei 40 milioni di dollari di risarcimento fiscale, non possono ricavarne denaro", ha detto. "Quindi, non c'è nessuno scenario in cui potranno venderlo, trasmetterlo in streaming, o altro".

Scoob! 2 Holiday Haunt è stato completato dopo la cancellazione, poiché ormai si era giunti al 95% della produzione. Tuttavia, non vedremo mai il risultato di questi sforzi.