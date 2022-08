Warner Bros: dopo i tagli un film cancellato sta ancora lavorando alla colonna sonora

La scorsa settimana, Warner Bros. Discovery ha preso la sorprendente decisione di cancellare più film che erano già prossimi al completamento. Oltre al film live-action di Batgirl, non vedrà mai la luce anche Scoob!: Holiday Haunt, prequel del film animato Scoob! del 2020.

Ma nonostante ciò, sembra che il team di produzione sia ancora al lavoro sul progetto che però non vedremo mai, ne al cinema ne in streaming. Il produttore della pellicola Tony Cervone ha da poco condiviso su Instagram una foto piuttosto interessante, rivelando come la colonna sonora sia ancora in fase di elaborazione, poiché il palco era ormai prenotato e i musicisti erano già stati pagati.

"Quindi cosa fai quando il film viene cancellato, ma hai già pagato per il palco e i musicisti? Registri la maledetta colonna sonora", ha scritto Cervone nel post che vi lasciamo in calce alla notizia.

Meno di una settimana prima che la Warner Bros. Discovery annunciasse la cancellazione di Scoob!, il regista Michael Kurinsky confermò che la maggior parte del lavoro era già stato completato.

"Non vedo l'ora che tutti lo vedano. Ci stiamo avvicinando alla conclusione", aveva raccontato Kurinsky. "In realtà abbiamo appena completato l'animazione venerdì, proprio lo scorso venerdì. Abbiamo ancora molte luci e cose da fare, quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma siamo decisamente a casa e siamo davvero entusiasti, vogliamo condividerlo con tutti".