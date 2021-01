Scontro tra Titani, Liam Neeson lo ammette: 'Amerei interpretare ancora Zeus'

Seguendo i rumor relativi alla sua possibile partecipazione all'annunciato Wonder Woman 3 nei panni di Zeus, il mitico Liam Neeson, intervistato per il suo ultimo film, The Marksman, ha ammesso di esseri particolarmente divertito a recitare nei panni del Padre degli Dei, non disdegnando l'idea di riprenderli in futuro.

A tal proposito, non ha parlato di alcun progetto relativo al ruolo, che ricordiamo ha interpretato in Scontro tra Titani e La Furia dei Titani, peplum movie di discreto successo usciti rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Nel primo ha avuto anche l'onore di pronunciare l'ormai iconica battuta "release the kraken".



L'interesse di Neeson per il ruolo del Padre degli Dei, comunque, sembra contrastare con le sue ultime dichiarazioni a Entertainment Tonight, dove ha ammesso di essere intenzionato ad abbandonare il cinema d'azione. Queste le sue parole al riguardo:



"Oh sì, penso di sì. Ho 68 anni e mezzo. Ne compio 69 quest'anno. Ne farò ancora un paio quest'anno, Covid permettendo, dopodiché penso che smetterò. Beh, a meno che mi diano un deambulatore o qualcosa del genere".



Il fatto è che potrebbe interpretare anche il ruolo di Zeus senza per forza di cose scendere in campo e combattere, tenendosi dunque a distanza, in una parte più dialogica che fisica, adatta alle sue intenzioni e alla sua età. Ma comunque già in passato Neeson aveva detto di volersi ritirare dalle parti action, senza però poi farlo.