Scontro tra Titani, nel film c'è un cameo 'invisibile' di... Tata Matilda!

Qual è il filo conduttore che lega le divinità dell'Antica Grecia a... Tata Matilda? In apparenza nessuno: in pochi sanno, però, che il personaggio di Emma Thompson abbia rischiato di fare un'imprevista comparsa tra i protagonisti di Scontro tra Titani, il film di Louis Leterrier ambientato proprio ai tempi delle divinità olimpiche.

La cosa potrebbe ovviamente lasciare interdetti: per quale motivo un regista dovrebbe pensare di inserire la protagonista di un noto filone di film per bambini in un fantasy epico in cui Zeus e Ade sono impegnati a darsele di santa ragione? Nessun motivo, in effetti: la cosa fu sul punto di accadere in maniera del tutto accidentale.

Emma Thompson si trovava in quei giorni a girare Tata Matilda e il Grande Botto presso alcuni studios situati nelle vicinanze di quelli in cui si stavano contemporaneamente svolgendo le riprese di Scontro tra Titani: l'attrice si recò allora sul set per un saluto all'amico Liam Neeson, ma non fece in tempo a uscire dall'inquadratura al momento del ciak di una scena con Ralph Fiennes e Danny Huston.

Thompson optò quindi per la soluzione più rapida ed efficace, ovvero... Nascondersi dietro il trono di Poseidone! Insomma, pochi istanti di ritardo e avremmo potuto assistere ad una comparsa quantomeno inattesa. Tata Matilda a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Scontro tra Titani.