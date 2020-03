Scontro fra scimmie in Thailandia: il video è virale, Planet of the Apes trend su Twitter

L'emergenza Coronavirus ha causato indicibili sconvolgimenti in molti aspetti della vita e in diverse zone del mondo. Un fatto inaspettato si lega al trending su Twitter che riguarda il franchise di Planet of the Apes. Un trend che nasce da un video virale sui social che mostra due bande di scimmie che si scontrano in una strada in Thailandia.

A causa del mancato turismo in quelle zone le scimmie, solitamente abituate ad essere rifocillate dai turisti, si sono ritrovate con poco cibo a disposizione e il nervosismo per la fame ha provocato lo scontro. La visione del filmato porta inevitabilmente a pensare al celebre franchise cinematografico Planet of the Apes (Il pianeta delle scimmie).



Questo video ha innescato una pubblicazione continua di contenuti riguardanti il franchise cinematografico, da chi ha paragonato le bande di scimmie in Thailandia all'esercito capitanato da Cesare (Andy Serkis) nella saga cinematografica.

"Qual è Cesare? Inizia così Il pianeta delle scimmie, gente. Inoltre, le scimmie combattono per il cibo. Gli umani combattono per la carta igienica. Siamo condannati".

Il problema del COVID-19 sta interessando ormai tutto il mondo. L'attrice Olga Kurylenko è stata trovata positiva al Coronavirus così come Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson, pochi giorni fa.

Inoltre diverse produzioni cinematografiche sono state bloccate, con le riprese che sono state posticipate di qualche settimana e alcune uscite slittate ai mesi successivi o addirittura all'anno prossimo, come nel cast di Fast & Furious 9 - The Fast Saga.