Scontro tra rated-R: meglio Birds of Prey oppure i due Deadpool?

Parlando con l'Hollywood Reporter, la regista Cathy Yan ha parlato del paragone in campo rated-r fra il suo Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) e la saga di Deadpool.

Molti spettatori infatti hanno bollato il cinecomic con Margot Robbie come una riproposizione in femminile di quello con ex Fox con protagonista Ryan Reynolds, ma la Yan ovviamente non è d'accordo:

"Tutto ciò deriva dai fumetti in un certo senso: la sua voce irriverente", ha detto la regista. "L'intero concetto del film era qualcosa tipo: 'Questa è la storia di Harley Quinn, ed è così che lei la racconta; sarà stravagante, pazza e saltellerà avanti e indietro nel tempo, e non avrà senso fino a quando non lo avrà'. È così eccitante poter raccontare una storia e fare un film attraverso gli occhi di Harley Quinn. Quindi, rompere la quarta parete era solo un elemento del contesto. Sembrava giusto per il suo personaggio; sembrava giusto per la storia che stavamo raccontando, la sua natura sovversiva e l'autocoscienza del tono che stavamo cercando di ottenere."

La regista ha continuato: "Non mi ha infastidito il paragone con Deadpool. Io adoro Deadpool; penso che sia un grande film, ma noi abbiamo provato a fare le cose secondo il nostro bisogno. Devo ringraziare lo studio per aver supportato un film che non sarebbe mai stato perfettamente regolare. È stato concepito come rated-R fin dall'inizio e non abbiamo mai neanche parlato di cambiare la classificazione per portare più pubblico al cinema. In molti modi è stato un rischio, e lo era anche non farne un sequel deliberato di Suicide Squad, che probabilmente sarebbe stata molto più comodo da vendere. Per noi è sempre stato questo film strano e bizzarro, proprio come Harley Quinn".

