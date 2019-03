Scontri titanici nel nuovo, mastodontico trailer di Godzilla: King of the Monsters

Dopo il poster giapponese di Godzilla: King of the Monsters, l'attesissimo e colossale sequel di Godzilla del 2014 diretto da Michael Dougherty (Krampus) torna a mostrarsi adesso in nuovo, mastodontico e assolutamente spettacolare trailer ufficiale pieno di mostri giganteschi e scontri titanici.

Sembra non esserci storia: sin dall'inizio della sua martellante campagna promozionale, King of the Monsters si è sempre dimostrato un titolo blockbuster di un'altra pasta, modellata sapientemente tra stilistica d'autore, azione onnipresente e monster movie di proporzioni bibliche, finora mai raggiunte. Il mondo è un teatrino dove i grandi esseri del passato si scontreranno per il predominio, mentre l'uomo dovrà schierarsi dalla parte di Godzilla e aiutarlo nella sua lotta per sconfiggere King Ghidorah, Mothra e Rodan - ma ce ne saranno anche altri.



Un film che promette epica senza compromessi, con una cura maniacale per la fotografia alla disaster movie, vicina anche a Mad Max: Fury Road o a Blade Runner per l'uso della saturazione dei colori o anche delle tinte più difficili, con l'ambra o il giallo. Un progetto che non vediamo davvero l'ora di vedere in movimento sul grande schermo, il più grande possibile.



Godzilla: King of the Monsters uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 maggio. Due mesi per l'arrivo del film distruttivo dell'anno!