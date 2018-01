Sconnessi, Fabrizio Bentivoglio e Carolina Crescintini nel primo trailer ufficiale

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo divertente trailer ufficiale di Sconnessi, nuova commedia firmata dache vedrà nel ricco cast di protagonisti anche

La storia del film segue Ettore (Bentivoglio) noto scrittore e nemico pubblico di internet, che in occasione del suo compleanno porta tutta la famiglia nel suo chalet in montagna, cercando di creare finalmente un legame tra i suoi due figli Claudio e Giulio e la sua seconda moglie, la bella e un po’ ‘naif’ Margherita (Crescentini), incinta al settimo mese. Al gruppo si uniscono anche Achille, fratellastro di Margherita, e Tea, giovane fidanzata di Claudio e devota fan di Ettore. Quando il gruppo rimane improvvisamente senza connessione internet, tutti entrano nel panico...e le conseguenze saranno rocambolesche.



Sconnessi vede nel cast anche Eugenio Franceschini, Lorenzo Zurzolo, Ricky Memphis, Giulia Elettra Gorietti, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli e Stefano Fresi, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 22 febbraio. Il filone, come intuibile, è quello della commedia all'italiana, ma sembra Marazziti abbia voluto optare anche su di un guizzo di critica sociale e di costume, costruendo l'intero storia attorno al distacco forzato social e alla re-integrazione sociale invece forzosa. Chissà che non possa funzionare e divertire.