La scomparsa di Billy Drago, gangster per Brian De Palma in Gli intoccabili

L'attore Billy Drago, noto per aver recitato spesso in ruoli di terrificanti e pericolosi gangster e conosciuto soprattutto per i ruoli nei film The Untouchables - Gli Intoccabili di Brian De Palma e Il cavaliere pallido di Clint Eastwood, è morto lunedì a Los Angeles per le complicanze legate ad un ictus. Aveva 73 anni.

Billy Drago ha prestato il volto al personaggio di Frank Nitti, scagnozzo di Al Capone (Robert De Niro) nello splendido film di Brian De Palma, uscito nel 1987.

Nella serie tv Streghe ha interpretato il demone Barbas in svariati episodi nell'arco di cinque stagioni. Nato William Eugene Burrows a Hugoton, in Canada, suo padre era attore e regista. Crescendo assunse il loro cognome d'arte, Drago, anche per distinguersi dal popolare omonimo scrittore. Inizia la carriera come stunt-man ma trasferitosi a New York intraprende la carriera d'attore.



Billy Drago ha iniziato a recitare alla fine degli anni '70, apparendo in film come Alla maniera di Cutter, No Other Love e Windwalker. In tv ha spesso lavorato come guest star in diverse produzioni come Hill Street giorno e notte, Moonlighting, Walker Texas Ranger, Trapper John, M.D. e X-Files.

Apparso in oltre cento film, Billy Drago ha interpretato dei ruoli in tre film con Chuck Norris, tra cui Invasion U.S.A., Hero and the Terror e Delta Force 2: The Colombian Connection, interpretando il signore della droga Ramon Cota.

Drago è apparso anche nel video musicale di Michael Jackson, You Rock My World, nel 2001. Tra i suoi film successivi citiamo Mysterious Skin di Gregg Araki, Le colline hanno gli occhi e Children of the Corn: Genesis.

Il figlio di Drago, Darren E. Burrows, è apparso in diversi programmi tv come Northern Exposure. Si tratta di un periodo piuttosto triste per Hollywood, dopo la recente scomparsa di Sylvia Miles e la prematura morte di John Singleton a fine aprile.