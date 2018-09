Scomparsa l'attrice Fan Bingbing, star del franchise di X-Men

Fan Bingbing, una delle più grandi stelle dell'industria cinematografica cinese e nota al pubblico di tutto il mondo per aver interpretato Blink in X-Men: Days of Future Past, è scomparsa da alcune settimane.

Alcune recenti indiscrezioni hanno suggerito che la star fosse in seria difficoltà con il governo cinese a seguito di diverse accuse di evasione fiscale, ma nelle scorse ore è emerso che i problemi legali della Bingbing potrebbero essere ancora più gravi.

Un tabloid di Hong Kong chiamato The Apple Daily ha riferito che l'attrice sia stata avvistata in un ufficio di immigrazione a Los Angeles, in cerca di un permesso di soggiorno su raccomandazione della stella di film di arti marziali Jackie Chan. La notizia non è ancora stata confermata, ma a quanto pare il governo cinese sembra che in patria stia censurando tutte le notizie riguardanti la scomparsa della Bingbing.

Perfino il suo attuale compagno, Li Chen, è scomparso dai radar mediatici. L'idea di guai per evasione fiscale è nata dopo il presentatore Cui Yongyuan ha rivelato in diretta che l'attrice fosse implicata in una pratica chiamata "contratto di yin-yang", ovvero quando qualcuno firma contratti multipli per lo stesso lavoro, pagando meno tasse ma ottenendo un compenso maggiore. Prima di scomparire nel nulla Bingbing ha negato le accuse, ma successivamente la Cina ha annunciato di aver avviato un'indagine completa sull'industria cinematografica e televisiva del proprio paese, in particolare per quanto riguarda i contratti yin-yang, affermando, tramite l'ufficio per la tassazione, di voler porre fine alla pratica. L'attrice, comunque, non è stata nominata nella dichiarazione ufficiale di intenti del governo.

Le indagini dovranno essere svolte dagli uffici fiscali locali nella provincia meridionale di Jiangsu e da altri uffici. Ma non si sa ancora che fine abbia fatto la donna.



Restate con noi per ogni eventuale aggiornamento.