Mai scommettere contro James Cameron: Avatar 2 supera il miliardo, e lo fa in tempi record

Come anticipato questa mattina Avatar La via dell acqua ha superato il miliardo di dollari di incasso al botteghino globale, terzo film dell'anno a riuscirci dopo Top Gun: Maverick e Jurassic World: Il Dominio ma anche uno dei più veloci di sempre a tagliare questo importante traguardo.

Nonostante i numeri deludenti arrivati da una Cina vessata dal covid e della restrizioni e soprattutto senza il supporto della Russia (dove il primo Avatar aveva incassato oltre 150 milioni) il sequel La via dell'acqua ha superato il miliardo al box office globale in appena 13 giorni di programmazione nelle sale, un risultato che fa del film il sesto più veloce di sempre a raggiungere tale traguardo: superato il record di Jurassic World: Fallen Kingdom, che invece ci aveva impiegato 14 giorni. Come si suol dire, mai scommettere contro James Cameron.

In questo momento, Avatar 2 è già il quarto film di maggior incasso dell'era della pandemia e il terzo migliore del 2022, avendo appena superato Doctor Strange nel multiverso della follia: nel mirino ci sono adesso Jurassic World: Dominion e Top Gun: Maverick (gli altri due migliori incassi del 2022), con alcuni analisti che ritengono possibile anche un sorpasso su Spider-Man: No Way Home (il miglior incasso degli ultimi anni). Le nuove proiezioni infatti anticipano che il film potrebbe chiudere la sua run globale tra 1,6 miliardi a 1,9 miliardi, e chissà che alla fine anche questa volta James Cameron non manderà all'aria tutte le analisi per sfondare il tetto dei 2 miliardi anche con La via dell'acqua: sarebbe il primo regista con tre film da due miliardi nella storia del cinema, un record assoluto...ma del resto fu anche il primo a piazzarne due, e il primo a piazzarne uno.

Tra l'altro, contrariamente a quanto riportato in seguito (e alle stesse dichiarazioni di Cameron) Avatar La via dell acqua non dovrà incassare 2 miliardi per fare profitto: cliccate sul link evidenziato per saperne di più.