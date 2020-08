La grande scommessa, i segreti dietro la performance di Christian Bale

Questa sera su La7 va in onda La Grande Scommessa, brillante pellicola firmata da Adam McKay che racconta lo scoppio della crisi del mercato immobiliare americano del 2007 mescolando commedia e dramma. Basato su una storia vera, il film è ispirato al libro bestseller di Michael Lewis L’arte di Vincere.

Poco prima della crisi finanziaria del 2007-2008, quattro investitori visionari tra cui il guru di Wall Street Michael Burry (Christian Bale) intuiscono che l’andamento dei mercati finanziari avrebbe portato alla crisi mondiale dell’economia, al contrario di quanto mostrato dalle grandi banche, dai media e dal governo, e mettono in atto "La grande scommessa". I loro coraggiosi investimenti li porteranno cos' nei meandri oscuri dei sistemi bancari moderni, facendoli dubitare di tutto e tutti.

Premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, La grande scommessa è stato lodato anche per l'ennesima prova di spessore di Christian Bale (nominato come miglior attore non protagonista), che per preparasi al meglio al ruolo si è confrontato con il vero Michael Burry per oltre nove ore.

"Mi sono divertito molto con Mike Burry, è chiaramente un uomo geniale" ha spiegato Bale in un'intervista con Vulture. "Abbiamo iniziato molto presto, abbiamo preso un caffè e abbiamo parlato senza fermarci finché non è venuto buio. Riguardo a tutto quanto. È stata una giornata interessante, molto più per me che per lui. È un uomo molto coinvolgente e davvero insolito, e mi sono incredibilmente affezionato a lui. Sfortunatamente non potrò partecipare alla peremiere di New York perché sarò qui a lavorare, ma spero che lui possa venire alla premere di L.A., perché voglio sedermi accanto a lui e vedere se mi tirerà un pungo in faccia."

Dopo il suo incontro con Burry, Bale ha chiesto ai costumisti di realizzare una serie di t-shirt su misura uguali a quelle che l'uomo indossava ogni giorno, e che poi lui stesso ha indossato nella versione finale della pellicola. "Credo che Christian abbia che Michael Burry abbia una relazione molto emotivo con i numeri e il mercato" ha affermato il produttore Jeremy Kleiner.

Qui potete trovare la nostra recensione de La grande scommessa.