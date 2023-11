Scivolando sulla neve: c'è anche una star Marvel nel trailer del film natalizio di Disney+

Dopo il trailer ufficiale di Santa Clause cercasi 2, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il trailer della commedia originale natalizia Scivolando sulla Neve, che farà il suo debutto il 17 novembre in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio.

Il film, come potete vedere dal trailer promozionale disponibile in calce all'articolo, è interpretato da Lil Rel Howery e Chris “Ludacris” Bridges e racconta la storia di un assistente sociale del dipartimento di polizia di Atlanta e del viaggio che dovrà compiere durante la Vigilia di Natale.

Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris’ Bridges) è un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia. Su richiesta di sua moglie, Allison Garrick (Teyonah Parris), da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni, Charlotte (Madison Skye Validum), a lavorare con lui la Vigilia di Natale, quando però incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick (Lil Rel Howery). Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale.

Diretto da Tim Story e scritto da Scott Rosenberg, Scivolando sulla neve include nel cast anche Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly e Zulay Henao. Per altre novità a tema natalizio, scoprite il titolo dello speciale di Natale di Doctor Who in arrivo su Disney+.