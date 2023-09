Sciopero WGA, anche gli attori esultano:'È iniziata una nuova era'

L'annuncio di WGA che conferma l'accordo provvisorio con gli studios e gli streamer che potrebbe portare alla cessazione di uno sciopero clamoroso che si protrae ormai da settimane, ha mandato in subbuglio Hollywood e anche SAG-AFTRA si è congratulata con WGA per il risultato raggiunto, frutto di settimane di trattative.

"SAG-AFTRA si congratula con WGA per aver raggiunto un accordo provvisorio con AMPTP dopo 146 giorni di incredibile forza, resilienza e solidarietà ai picchetti. Mentre non vediamo l'ora di rivedere l'accordo provvisorio di WGA con AMPTP, rimaniamo impegnati a raggiungere i termini necessari per i nostri membri" si legge nel comunicato di SAG-AFTRA. Gli attori sottolineano che è iniziata una nuova era proprio grazie all'impegno di WGA.



"Dal giorno in cui è iniziato lo sciopero di WGA, i membri di SAG-AFTRA sono stati al fianco degli sceneggiatori ai picchetti. Restiamo in sciopero per il nostro contratto televisivo/cinematografico e continuiamo a sollecitare i CEO dello studio e degli streamer e l'AMPTP a tornare al tavolo e raggiungere l'accordo giusto che i nostri membri meritano e richiedono" prosegue la nota.



Gli attori sono in sciopero da 73 giorni, ovvero dal 14 luglio, due settimane dopo la scadenza del contratto avvenuta il 30 giugno. Il sindacato aveva approvato l'autorizzazione allo sciopero con un 98% favorevole alla mobilitazione.

Il 13 luglio terminarono i colloqui e i negoziati tra il sindacato, gli studios e gli streamer. Era dagli anni '60 che ad Hollywood sceneggiatori e attori non scioperavano nello stesso periodo.



Per saperne di più scoprite gli scioperi spiegati bene nel nostro approfondimento.