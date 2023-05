Sciopero sceneggiatori USA, trattativa saltata: annunciata la mobilitazione

Ciò che si temeva è diventato realtà. È ufficialmente saltata la trattativa tra gli sceneggiatori cinematografici e televisivi americani con gli studios e il sindacato ha annunciato l'inizio della mobilitazione. Lo sciopero è diventato ufficiale, come confermato in un comunicato diffuso nelle ultime ore.

Il consiglio del Writers Guild of America (WGA) ha fatto sapere che "agendo sotto l'autorità conferita dai suoi membri, ha votato all'unanimità a favore di un ricorso allo sciopero".



Da oggi gli sceneggiatori americani fermano i lavori fino al raggiungimento di un accordo che sinora non è stato trovato.

Gli autori chiedono da tempo agli studios cinematografici e alle piattaforme streaming un aumento dei compensi che sinora non è stato concesso.



In base a quanto dichiarato da WGA - che ha affrontato di recente anche il tema dell'intelligenza artificiale a Hollywood - rappresentante di circa 11.500 sceneggiatori, in base alle tempistiche e alla durata dello sciopero, gli spettatori potrebbero perdere diversi episodi delle loro serie tv previsti nei mesi autunnali.

Anche le uscite di nuovi show e diversi film in programma a medio termine potrebbero subire delle conseguenze.



Vi terremo costantemente aggiornati sull'evoluzione della situazione negli Stati Uniti che coinvolge molti autori televisivi e cinematografici oltreoceano. Non si tratta del primo caso per la categoria a Hollywood. Su Everyeye potete scoprire in che modo lo sciopero del 2008 influì su Quantum of Solace.