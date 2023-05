Sciopero sceneggiatori USA, le ragioni dello stop ai lavori deciso da WGA

Da giorni migliaia di membri di WGA East e West sono scesi in strada per protestare, con picchetti posizionati in diversi punti strategici, tra cui il quartier generale di Netflix a New York. Ma quali sono le ragioni di questo sciopero? Per quale motivo c'era una trattativa con gli studios ed è successivamente saltata?

Michael Winship, presidente di WGA East ha dichiarato:"Prima di tutto, vi vogliamo bene e vi rispettiamo tutti, e ci dispiace se vi stiamo deludendo non vedendo i nuovi show o gli show regolari che guardate. Quelli in replica sono andati in onda fino allo stop e penso che presto vedrete alcune delle vostre sitcom e drama preferiti fare la stessa cosa. Il motivo per il quale lo stiamo facendo è che non daranno la caccia soltanto a noi. Non sono soltanto le società di intrattenimento che verranno dopo di noi. È l'intero problema, questo tentativo di trasformare il mondo in una gig economy. E non possiamo permetterlo. Non va bene per te come pubblico, non va bene per noi scrittori, che devono avere una fonte costante e regolare di reddito" ha spiegato Winship, spiegando il motivo per il quale film e serie tv sono a rischio.



"Troppo spesso quello che è successo agli sceneggiatori è che lavorano ad uno show per alcune settimane, poi non lavorano di nuovo per un altro anno intero, e poi a volte passano anni in cui non riescono a lavorare su ciò che amano fare. So che la gente pensa a noi come ad una sorta di sindacato dell'élite, in base agli stipendi di cui leggono. Succede solo a pochissimi autori. La maggior parte di noi è gente a reddito medio. Siamo persone della classe media. Il nostro reddito medio è di circa, non so, penso che sia 50 o 60.000 dollari. E una vasta percentuale di noi, circa il 40%, è sempre disoccupata. Quindi questi sono problemi per noi. Quello che stiamo cercando di fare è un contratto equo in cui la gig economy sia rimossa dal quadro, in cui le persone ricevano uno stipendio equo e costante e in cui cose come l'intelligenza artificiale non ci vengano imposte per ostacolare sostanzialmente la creatività".



Vi terremo aggiornati sul tema dello sciopero degli sceneggiatori USA e sulle conseguenze che potrebbe avere sulle produzioni cinematografiche e televisive.