Sciopero sceneggiatori, il sostegno di James Cromwell:'Tutto inizia con le parole'

Un'altra star di Hollywood ha espresso il proprio sostegno alla causa degli sceneggiatori americani che da giorni hanno deciso di scioperare. La star di Succession e Jurassic World 2, James Cromwell, è intervenuto sul proprio account Twitter per esprimere solidarietà alla categoria degli autori nel mondo dello spettacolo.

Lo sciopero degli sceneggiatori USA è iniziato a causa di un mancato accordo sull'aumento dei compensi con gli studios e dalla fallace regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

"Tutto inizia con le parole. Non accade nulla senza di loro. Di recente ho tenuto un brillante discorso che non solo ha spiegato il mio personaggio e quello di mio fratello ma ha illuminato un'intera narrazione" ha spiegato Cromwell, riferendosi a Succession e al personaggio di Logan Roy, interpretato da Brian Cox. Nella serie HBO, James Cromwell interpreta Ewan Roy, fratello del patriarca della famiglia.



"Questo è ciò che fanno i grandi autori e devono essere ricompensati in base al loro contributo. Perlomeno, devono essere in grado di provvedere a se stessi e alle loro famiglie. In quest'epoca di avidità aziendale e rottura sindacale, il management sembra avere tutte le carte in mano. Tranne quelle più importanti: unità, solidarietà, fraternità. Tutti noi vinciamo quando vincono gli autori. E vinceremo. Unione! Sciopero!".



Nei giorni scorsi Bernie Sanders si è scagliato contro Warner Bros. e in particolare il CEO della società, David Zaslav.