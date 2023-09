Lo sciopero degli sceneggiatori è finito! WGA sigla l'accordo

Dopo mesi di trattative e di sciopero, Writers Guild of America (WGA) e il gruppo di lavoro che rappresenta gli studios e gli streamer hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo contratto. Un'evoluzione importante nelle trattative che potrebbe accelerare la fine di uno storico sciopero degli sceneggiatori di 146 giorni.

Writers Guild of America ha informato i leader dello sciopero attraverso una mail nella serata di domenica, e il comitato ha informato tutti i membri:"Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo MBA 2023, vale a dire un accordo di principio su tutti i punti dell'accordo soggetto alla stesura del testo contrattuale definitivo. Possiamo dire, con grande orgoglio, che questo accordo è eccezionale, con vantaggi e tutele significative per gli sceneggiatori membri in ogni settore". Nei giorni scorsi vi avevamo informati che i negoziati di WGA erano in corso da otto ore.



The Alliance of Motion Picture and Television Producers ha confermato la notizia in una dichiarazione congiunta. L'accordo provvisorio è triennale e dovrà essere ratificato dai membri WGA. I dettagli, che interessano 11.500 membri di WGA non sono stati ancora resi noti pubblicamente ma emergeranno sicuramente nei prossimi giorni:"Ciò che importa ora è che il nostro personale si assicuri che tutto ciò che abbiamo concordato sia ratificato nei termini del contratto finale. E anche se siamo ansiosi di condividere con voi i dettagli di ciò che è stato realizzato, non possiamo farlo finché l'ultima non avremmo messo tutti i puntini sulla i".



Nel frattempo, ci sono già le prime reazioni pubbliche degli artisti all'accordo. Larry Wilmore ha chiosato "finalmente mentre Greg Grunberg ha esultato:"Mazel tov! Gli sceneggiatori hanno un accordo!". Billy Ray ha dichiarato:"A tutti i miei colleghi sceneggiatori: ve lo siete guadagnato. Avete salvato la nostra professione".

Congratulazioni a WGA arrivano anche da Sheryl Lee Ralph, Gale Anne Hurd e Justine Bateman:"Essere membro di un sindacato e scioperare è il tipo di cosa che è diventato fuori moda nella società. Significa che ti stai sacrificando per gli altri, impegnandoti in qualcosa più grande di te stesso [...]".



Se volete ripercorre tutta la vicenda su Everyeye trovate l'approfondimento sugli scioperi di attori e sceneggiatori.