Sciopero SAG-AFTRA, oggi riprendono le trattative: gli sceneggiatori suppor

Riprendono le trattative tra l’associazione che tutela i diritti degli attori, la SAG-AFTRA, e la AMPTP che si occupa di rappresentare le società di produzione. In vista del nuovo incontro previsto per oggi, il sindacato degli sceneggiatori ha assicurato pieno sostegno ai colleghi in un comunicato che li vede schierarsi al fianco dei lavoratori.

Dopo aver riportato della fine dello sciopero degli sceneggiatori, dobbiamo tornare a parlare dell’altra grande protesta che ha bloccato i lavori a Hollywood in questa tormentata estate.

A margine del nuovo incontro tra le rappresentanze degli attori e quelle delle case di produzione, infatti, la WGA ha voluto inserirsi nella questione per ribadire la propria vicinanza ai lavoratori che stanno cercando di ottenere un contratto al passo con i tempi a seguito della conclusione dei termini di quello passato.

Questo il comunicato del sindacato: “La WGA si appella all’AMPTP e alle aziende associate affinché negozino l’accordo equo di cui i membri della SAG-AFTRA hanno bisogno e che meritano. La SAG-AFTRA è in sciopero da oltre 70 giorni e lotta per un contratto che permetta agli artisti di condividere il valore del lavoro che contribuiscono a creare. Piuttosto che impegnarsi nella tradizionale tattica dell’AMPTP di imporre alla SAG-AFTRA un accordo che ricalchi il nostro accordo provvisorio o qualsiasi altro accordo del settore, strategia che ha già causato notevoli ritardi e sofferenze, le aziende dovrebbero trovare un accordo che risponda alle esigenze degli artisti. I membri della WGA continueranno a partecipare ai picchetti e a sostenere la SAG-AFTRA fino a quando non raggiungeranno questo accordo. Solidarietà per sempre”.

Una presa di posizione che rimanda anche alla difficile trattativa appena conclusa con gli sceneggiatori e che rimarca la necessità di un’unione su tutti i fronti da parte dei lavoratori del settore. In attesa di capire come evolverà la vicenda, vi lasciamo alla notizia che è fallita anche la trattativa tra gli attori e i publisher di videogiochi riguardante un nuovo contratto.