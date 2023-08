Sciopero Hollywood, trattative fallite: WGA e SAG continueranno le proteste a oltranza

Niente da fare: l'incontro tra WGA e SAG e gli studios non è andato a buon fine e le trattative tra i sindacati di sceneggiatori e attori e gli studios sono fallite, rendendo vano il tentativo di avvicinare le due parti.

In queste ore, infatti, WGA ha informato i suoi membri con una nota ufficiale secondo la quale le due parti in causa rimangono troppo distanti tra loro dopo la riunione che avuto luogo a Los Angeles nelle scorse ore (venerdì 4 agosto) con il presidente dell'AMPTP Carol Lombardini. Inoltre, la gilda ha accusato la AMPTP di aver violato la propria richiesta di 'blackout' nei confronti dei media e di aver divulgato alla stampa dettagli sull'incontro.

Secondo la WGA, il capo negoziatore Ellen Stutzman e il consigliere generale della gilda Tony Segall hanno incontrato Lombardini e lo staff di AMPTP per discutere, tra le altre cose, del suddetto blackout dei media, nonché di "un potenziale protocollo di negoziazione". Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo su nessuno degli elementi affrontati, afferma la WGA, perché AMPTP sostiene di dover prima consultare gli studi membri dell'associazione. Sempre secondo la gilda, AMPTP insiste affinché ogni nuovo accordo debba corrispondere effettivamente a quello raggiunto con la Directors Guild of America lo scorso giugno. Inoltre, afferma il promemoria, Stutzman "ha chiarito che, oltre a una risposta esauriente da parte dell'AMPTP alle nostre proposte in tutte le aree di lavoro, dovremo affrontare anche le questioni derivanti dallo sciopero, tra cui un'estensione delle prestazioni sanitarie e un piano aggiuntivo di finanziamento e la reintegrazione degli scrittori in sciopero”. Il comitato di negoziazione "rimane disposto a impegnarsi con gli studios e riprendere i negoziati in buona fede per stipulare un accordo equo per tutti gli scrittori".

Lo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood continua, dunque, con i sindacati che hanno affermato di essere pronti ad andare avanti ad oltranza.