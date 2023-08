Sciopero Hollywood, annunciato un nuovo incontro gli studios: ecco quando ci sarà

Dopo il fallimento delle trattative tra WGA e SAG e gli studios, il sindacato degli sceneggiatori ci riprova e partecipa a un altro tavolo di confronto con l'AMPTP nella speranza di portare a casa, almeno stavolta, qualche risultato significativo per la categoria.

Le trattative riprenderanno domani, venerdì 11 agosto , come riporta una nota ufficiale del sindacato degli sceneggiatori: "Carol Lombardini ha chiesto al comitato negoziale della WGA di incontrare i negoziatori dell'AMPTP venerdì . Ci aspettiamo che l'AMPTP fornisca risposte alle proposte WGA . Il nostro comitato torna al tavolo delle trattative - si legge - pronto a fare un accordo equo , il sindacato è unito".



Lo sciopero WGA è iniziato a maggio: gli sceneggiatori chiedono un salario più dignitoso e alla loro marcia si è unito pure il sindacato degli attori SAG-AFTRA , la cui mobilitazione è stata annunciata lo scorso mese. A distanza di tempo, a ogni modo, un accordo tra le parti sembra ancora lontano : Fran Drescher è pronto a scioperare a oltranza nome degli attori che chiedono più tutele sulla propria immagine, ma gli studios non cedono di un passo.



Il braccio di ferro tra sindacati e studios continua, mentre in bilico c'è il futuro di serie televisive e produzioni cinematografiche , molte di queste rimandate dal 2024 fino al 2025.