Lo sciopero attori e sceneggiatori spiegato bene: per cosa si sta battendo Hollywood?

Ormai lo sciopero degli sceneggiatori a cui si è aggiunto quello degli attori sta creando un terremoto negli Stati Uniti e nell'industria di Hollywood. Ma quali sono i temi per cui si stanno battendo? Cerchiamo di capirli bene assieme.

Negli Stati Uniti c'era già malcontento per quanto riguarda gli sceneggiatori perché i cachet si erano ridotti anche del 50% negli ultimi anni, a fronte di un aumento enorme del lavoro con l'arrivo dello streaming e di tutte le piattaforme che dovevano riempire il loro "serbatoio". Gli sceneggiatori quindi venivano pagati meno ma gli Studios guadagnavano tanto, con una grossa disparità fra chi scrive e i CEO dell'azienda.

Gli sceneggiatori negli Stati Uniti quindi volevano che l'intelligenza artificiale venisse regolamentata, il rinnovo del contratto e anche dei "residuals", cioè la percentuale che ogni sceneggiatore prende in base al successo dell'opera che scrive. La AMPTP, che rappresenta le case di produzione, ha però fatto muro non volendo scendere a compromessi: da qui è partito lo sciopero.

Discorso simile invece anche per gli attori. La pietra dello scandalo è sempre l'intelligenza artificiale. La proposta è stata quella di aumentare tantissimo (anche del 200%) gli stipendi degli attori, a fronte però di una postilla: tutti gli attori secondari (termine tra l'altro che comprende una gamma vastissima e molto nebulosa) vengono pagati per un giorno di lavoro, scannerizzati da capo a piedi e poi il loro volto e la loro immagine può essere riutilizzata all'infinito e per sempre senza più dover pagare.

Questa cosa ha fatto scoppiare lo scandalo e quindi anche gli attori sono scesi in strada, alimentando uno sciopero che potrebbe davvero andare avanti per tantissimo tempo e sconquassare le basi del sistema hollywoodiano.

Anche perché non sembra che dall'altra parte, quindi dalla AMPTP e dalle case di produzione, ci sia una volontà di dialogo (addirittura sembra vogliano aspettare che gli sceneggiatori rischino di doversi vendere la casa così smetteranno di scioperare).

E infatti ecco tantissimi film a rischio per lo sciopero degli attori, così come le serie tv rimandate per lo sciopero.

E voi cosa ne pensate? Quando finirà questo sciopero? Diteci la vostra nei commenti!



Vi lasciamo anche il link per recuperare la nostra live con la vicepresidente della Writer's Guild Italia Francesca Romana Massaro.