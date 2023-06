Sciopero attori, SAG approva l'autorizzazione: favorevole quasi il 98% dei votanti!

Lunedì sera SAG-AFTRA ha annunciato che i suoi membri hanno approvato con schiacciante maggioranza l'autorizzazione allo sciopero degli attori che fanno parte dell'associazione in attesa dell'esito della trattativa sul contratto di lavoro con Alliance of Motion Picture and Television Producers il 7 giugno.

Alla votazione ha partecipato circa il 47% dei membri di SAG-AFTRA, oltre 63.000 associati che hanno votato a favore dello sciopero. Risultati che rispecchiano l'autorizzazione ottenuta dalla Writers Guild of America ad aprile, quando oltre 9.200 membri votarono a favore di uno sciopero per una percentuale di voti del 97,9%, facendo scattare la mobilitazione degli sceneggiatori.



Per quanto riguarda SAG-AFTRA hanno votato a favore dello sciopero il 97,91% dei votanti. Il risultato di questa votazione permette a Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA, e Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo nazionale, di avviare uno sciopero della categoria dopo la scadenza dell'attuale contratto di lavoro con AMPTP il prossimo 30 giugno, nel caso non si riuscisse a raggiungere un accordo.



Ecco le parole di Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA:"I voti per l'autorizzazione allo sciopero sono stati tabulati e i membri si sono uniti alla loro leadership eletta e al comitato di negoziazione a favore della forza e della solidarietà. Sono orgogliosa di tutti voi che avete votato così come di coloro che hanno sostenuto vocalmente, anche se impossibilitati a votare. Tutti hanno avuto un ruolo in questo risultato".



AMPTP ha affermato che "si sta avvicinando a questi negoziati con l'obiettivo di raggiungere un nuovo vantaggioso accordo per i membri SAG-AFTRA e per l'industria in generale".

