Sciopero degli attori, Ron Perlman senza freni contro un dirigente degli Studios

Lo sciopero degli attori ha recentemente infiammato Hollywood, costringendo praticamente qualsiasi produzione che fosse all'opera in quelle ore ad interrompere i lavori, e ha fatto si che molti attori impegnati con le premiere dei loro film dovessero lasciare la scena prima del previsto per volere del sindacato.

Tra i numerosi attori, praticamente tutti in America, che hanno aderito all'iniziativa, c'è anche l'ex interprete di Hellboy nella famosa saga realizzata da Guillermo del Toro nei primi anni del duemila, ossia Ron Perlman.

La star infatti, si è recentemente scagliata sui social contro un dirigente dall'identità a noi sconosciuta, ma non per lui, in quanto avrebbe affermato di gradire il prolungamento dell'iniziativa finché i membri del sindacato non resteranno senza casa per motivi finanziari.

Il post, poi prontamente rimosso dalla rete, riportava: "Parlo al figlio di puttana che ha detto che continueremo questa cosa finché le persone non inizieranno a perdere le proprie case, ascoltami, ci sono molti modi in cui puoi perdere la tua casa".

"In parte può accadere per motivi finanziari, oppure può essere anche merito del karma, so chi sei e so dove vivi. Tu vuoi che le persone muoiano di fame, lo desideri con tutto il cuore, mentre guadagni i tuoi fottuti ventisette milioni di dollari all'anno per non fare niente. Stai attento, stai molto attento figlio di puttana. Pace", conclude la star nel post.

Sembra quindi che lo sciopero degli attori abbia infiammato più di qualche attore meno famoso, a tal proposito ecco tutti i rinvii causati dal caos ad Hollywood. Oltretutto, sapevate che sono state interrotte anche le riprese di Deadpool 3?