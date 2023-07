Sciopero degli attori, Nicolas Winding Refn a favore della mobilitazione!

Lo sciopero degli attori ha portato ad un punto di non ritorno nell'industria cinematografica Hollywoodiana. Gli accordi non sembrano essere facilitati dalle dichiarazioni non particolarmente pacate di registi ed attori. L'ultimo ad essersi scagliato contro le produzioni è stato Nicolas Winding Refn.

La mente alle spalle di Drive si è schiarato in maniera netta a favore dei vari sindacati che al momento stanno favorendo il blocco di migliaia di produzioni in giro per il mondo. L'interessamento diretto degli attori nello sciopero ha causato il blocco di molte produzioni attualmente in corso in giro per il mondo. "Sono a favore di tutto. Brucia tutto per farlo emergere di nuovo" ha spiegato Refn, mettendosi totalmente nei panni di coloro che stanno partecipando attivamente allo sciopero.

"E penso in termini di ciò che sta accadendo in questo momento nel settore, dal punto di vista degli affari, penso che sia solo un altro pezzo di un problema globale di disuguaglianze e la mancanza di condivisione delle opportunità, sta solo superando ciò che le persone sono in grado accettare" ha continuato. "Guarda le tue presidenze [statunitensi] negli ultimi 10-15 anni. Allora, cos'è successo? Nessuno ha imparato nulla dai proprio errori" ha concluso Refn. Alle parole del regista si sono affiancate le dichiarazioni di George Clooney a favore della WGA e SAG.

L'annuncio della mobilitazione del sindacato attori è arrivata dopo una conferenza stampa messa in piedi dal SAG. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!