Sciopero degli attori, la mobilitazione è vicina: 'Se diventa necessario siamo pronti'

La possibilità che si possa andare verso uno sciopero degli attori si fa sempre più concreta. Il sindacato sta organizzando i primi materiali utili nell'eventualità si arrivi a dei picchetti che si affiancherebbero a quelli già messi in piedi dagli sceneggiatori.

La scadenza sarebbe prevista per la prossima settimana. Con un possibile sciopero degli attori Hollywood tremerebbe e sarebbe messa davanti ad una delle crisi più profonde della sua storia. Sarebbe un caso raro, riconducibile all'ultimo sciopero indetto nel 1980, quando SAG e AFTRA scioperarono per stabilire nuovi contratti più vantaggiosi con l'industria televisiva che, in quel momento, stava iniziando a formarsi e a svilupparsi.

"Se diventa necessario uno sciopero, siamo pronti" ha detto il sindacato con un posto sui social media la scorsa settimana lasciando intendere quanto sia seria la situazione. Quello che si sta prefissando è uno sciopero integrato del comparto televisivo e cinematografico che porterebbe ad un blocco totale per l'industria. Recentemente il sindacato attori ha mandato un sondaggio ai propri iscritti cercando di tastare il terreno riguardo la loro disponibilità di collaborazione per eventuali picchetti in giro per gli USA.

Il sondaggio per chiedere se gli iscritti fossero più o meno favorevoli allo sciopero ha portato ad una risposta positiva del 95%. Insomma, il destino sembra quasi essere segnato. Riguardo lo sciopero degli sceneggiatori dopo la mobilitazione di maggio, le proteste continuano ad andare avanti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!