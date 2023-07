Sciopero degli attori, inizia la mobilitazione: Hollywood sull'orlo del collasso

Ormai il gioco è fatto. E' stato reso ufficiale l'inizio dello sciopero degli attori che affiancheranno gli sceneggiatori ai picchetti già in corso da maggio. L'annuncio è arrivato dopo un'ultima riunione del sindacato e una conferenza stampa che ha annunciato la posizione presa da SAG-AFRA.

Dopo che il cast di Oppenheimer aveva annunciato di essere pronti per unirsi alla protesta, è arrivato l'ufficialità dell'inizio dello sciopero che si affianca, ufficialmente, a quello degli sceneggiatori già in corso che sta bloccando da mesi serialità e cinema. Oltre ad unirsi ai picchetti, gli attori non lavoreranno su molti set e di non portare avanti la promozione di pellicole di prossima uscita finché non verranno presi accordi validi con i produttori. Insomma, si prospetta come una delle crisi più nere della storia di Hollywood.

L'ultima volta che gli attori avevano attivamente scioperato era stato decenni fa a causa dell'avvento della serialità televisiva e per la necessità di nuovi accordi. "Siamo vittime di un'impresa molto avida", ha detto il presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher. “Ad un certo punto devi dire 'No, non lo accetteremo più. Siete pazzi. Cosa fai? Perché lo stai facendo?'". Secondo le motivazioni presentate dal sindacato al centro dello sciopero ci sarebbe la mancanza di normativa sull'intelligenza artificiale e al lavoro sempre maggiore causato dai servizi streaming.

Alcune avvisaglie si erano già respirato attraverso alcune reazioni dei sindacati a delle recenti dichiarazioni di Bob Iger sullo sciopero degli sceneggiatori in corso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!