Sciopero degli attori, Hollywood trema: cosa potrebbe succedere?

Mentre si è arrivati alla nona settimana di sciopero della Writers Guild of America, un'altra scura nube si sta abbattendo su Hollywood che riguarda il coinvolgimento diretto degli attori. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe la possibilità che il "volto" del cinema si unisca ai picchetti degli autori.

Nonostante molti attori siano già scesi in piazza per sostenere gli sceneggiatori, pare che le intenzioni siano quelle di avviare un ulteriore sciopero che coinvolga direttamente loro. Se i picchetti degli autori hanno bloccato la produzione di serie e film ancora in fase di scrittura, un possibile sciopero degli interpreti potrebbe definitivamente mandare in stand by un'industria che, da nove settimane, va avanti a singhiozzo. Le parole di Colin Farrell al picchetto degli sceneggiatori di qualche settimana fa confermando anche quanto gli attori siano particolarmente agguerriti.

Pare le contrattazioni tra produttori e WGA andranno avanti anche per le prossime settimane nel tentativo di trovare un accordo conveniente ad ambe le parti. Nel frattempo, però, pare che il sindacato degli attori stia coltivando l'idea di avviare uno sciopero tutto loro, scendendo in capo a sostegno degli autori. Questo, secondo il report riportato da Deadline, causerebbe il blocco di alcune serie girate all'estero che non erano state colpite dallo sciopero o l'interruzione delle riprese di prodotti la cui fase di scrittura si è già conclusa e che hanno potuto "schivare" i danni produttivi causati dai picchetti.

Insomma, la vera preoccupazione è che si possa tornare all'incubo dello sciopero del 2008 e possano essere rinviati al 2024 anche gli Emmy Awards. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!