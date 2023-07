Sciopero attori, per George Clooney 'siamo a un punto di svolta'

Lo sciopero degli attori infiamma Hollywood: mentre Fran Drescher è pronta a protestare davanti agli edifici Netflix, anche George Clooney ha mostrato tutta la sua piena solidarietà ai membri dello sciopero SAG.

Clooney è tra gli attori più importanti ad aver appoggiato la mobilitazione partita ieri dopo il fallimento dei negoziati AMPTP: "Attori e scrittori in gran numero hanno perso la capacità di guadagnarsi da vivere - ha detto l'attore alla stampa - questo è un punto di svolta nel nostro settore. Affinché il nostro settore sopravviva, le cose devono cambiare. Per gli attori, quel viaggio inizia ora". Un grande sostegno quello espresso dall'attore premio Oscar dopo la scelta da parte del cast di Oppenheimer di abbandonare la premiere londinese del film in segno di solidarietà.

Il clima a Hollywood è tesissimo: dopo lo sciopero, ancora in corso, dei sceneggiatori si aggiunge quello degli attori che rischia di posticipare l'uscita di numerose serie TV e film, con danni ingenti al business cinematografico. Lo sciopero WGA va avanti da tre mesi e non sembra che verrà interrotto presto: con l'annuncio della mobilitazione SAG l'industria è pronta al collasso.

Non sono poche le produzioni bloccate a causa dello sciopero degli sceneggiatori, e il nuovo sciopero non produrrà che ulteriori ritardi sulla programmazione televisiva e cinematografica dei prossimi anni.