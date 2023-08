Sciopero attori, Fran Drescher vuole continuare a oltranza: 'Gli studios non ci parlano'

WGA e AMPTP si sono finalmente incontrati per discutere la ripresa dei negoziati, ma i risultati non sono certi quelli previsti inizialmente: Fran Drescher (presidente SAG-AFTRA) ha infatti dichiarato che gli studi continuano a "non rivolgerci la parola".

Ha inoltre aggiunto: "Non so cosa intendessero dire quando parlavano di un accordo, perché in tal caso bisogna negoziare e mettere le cose in chiaro con l'opposizione per giungere a un compromesso". Al momento, i rappresentati dell'AMPTP non hanno ancora fornito una risposta ufficiale; inoltre, "l'unico obiettivo rimane quello di riportare le persone al lavoro". Era il 2 agosto quando arrivò la conferma dell'incontro WGA con studios e streamer.

In seguito al mancato accordo, però, WGA ha inviato una lettera ai membri riguardo i dettagli sull'incontro trapelati dall'AMPTP: "Il tuo comitato è ancora disposto a impegnarsi con le società e riprendere i negoziati in buona fede, così da realizzare un accordo equo anche per gli sceneggiatori; il tutto nonostante la conferma anticipata che l'obiettivo di AMPTP non accenna a terminare"; tuttavia, "questo comitato non intende lasciare indietro nessuno, o concludere un accordo incrementale con l'obiettivo di terminare lo sciopero".

Quali saranno gli esiti delle trattative fallite per lo sciopero Hollywood? Non possiamo appurare con certezza gli effetti a breve e a lungo termine, ma, stando ai recenti sviluppi, l'incontro sembra essere il primo step di un processo che durerà ancora a lungo, a meno che il disaccordo tra le parti non venga risolto nella maniera più soddisfacente.

L'intervista a Fran Drescher, riportata su CNN, è disponibile nel post Twitter allegato in calce alla notizia.