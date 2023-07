Sciopero attori, Fran Drescher presente ai picchetti nel primo giorno di mobilitazione

Fran Drescher, presidente di SAG-AFRTRA, sarà presente ai picchetti per il primo giorno di sciopero degli attori, affiancata da Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo nazionale dell'associazione e capo negoziatore insieme ai membri del comitato negoziale. Drescher e il suo team protesteranno fuori dagli uffici Netflix a L.A.

In seguito si sposteranno fuori dagli uffici dei Paramount Studios, da quelli di Warner Bros. a Burbank e infine fuori dalla sede Disney.

Fran Drescher ha annunciato nelle scorse ore l'inizio dello sciopero degli attori, votato all'unanimità, definendo le posizioni degli studios 'offensive', 'sorde' e 'pazze':"È con grande tristezza che arriviamo a questo bivio ma non avevamo altra scelta. Noi siamo vittime qui. Siamo vittime di un'entità molto avida. Sono scioccata dal modo in cui le persone con cui siamo stati in affari ci tratta. Non riesco a crederci, francamente, quanto siamo distanti su così tante cose. Invocano la povertà e la perdita di denaro quando danno centinaia di milioni di dollari ai loro amministratori delegati. È disgustoso, che si vergognino. Si trovano dalla parte sbagliata della storia in questo momento. Siamo solidali in una coesione senza precedenti. Il nostro sindacato, i nostri fratelli sindacati e i sindacati di tutto il mondo sono al nostro fianco, così come altri sindacati, perché ad un certo punto il gioco finisce. Non puoi continuare ad essere sminuito, emarginato, disonorato e senza rispetto".



Drescher ha sottolineato il cambiamento apportato dallo streaming:"L'intero modello di business è stato cambiato dallo streaming, dal digitale e dall'intelligenza artificiale. Questo è un momento storico di verità. Se non ci alziamo in questo momento saremo tutti nei guai. Saremo tutti pericolosamente sostituibili dalle macchine".



C'è stato anche uno scontro tra Bob Iger e SAG/SWG, in cui è stata sottolineata la mancanza di consapevolezza della situazione in atto.