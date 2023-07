Sciopero degli attori, quali film rischiano ritardi concreti?

Ormai lo sciopero degli attori di Hollywood è realtà. 160mila membri del sindacato SAG-AFTRA sono in sciopero e c'è la quasi certezza che alcuni film molto attesi subiranno ritardi di chissà quanto per lo strike degli attori, che va ad aggiungersi a quello degli sceneggiatori. Vediamo allora quali sono.

Capire ad oggi quali saranno le conseguenze dello sciopero degli attori (e degli sceneggiatori) non è facile, ma ci sono film che hanno iniziato da poco le riprese, o stavano per farlo. Film che quindi verranno inevitabilmente colpiti da questo sciopero.

Partiamo con Deadpool 3: le riprese sono già iniziate, come abbiamo visto dalle prime foto e video sul set di Deadpool 3. Però come è stato ormai ufficializzato anche Deadpool 3 ha fermato le riprese. La Marvel aveva infatti già posticipato progetti come Thunderbolts e Blade per lo sciopero degli sceneggiatori. Deadpool 3 è quindi uno dei primi film a subire lo stop per gli attori che hanno incrociato le braccia.

Altro film grosso che subirà ritardi è Beetlejuice 2, sequel del cult di Tim Burton con Michael Keaton e Jenna Ortega. Anche questa pellicola ha appena iniziato le riprese in Vermont, e quasi sicuramente finirà nel ciclone dello sciopero. Il film dovrebbe uscire a settembre 2024, ma non si sa ancora se riuscirà a rispettare questa scadenza.

C'è poi Il Gladiatore 2, anche questo sequel di un film diventato parte della storia del cinema. Programmato per il 22 novembre 2024, sta per iniziare le riprese ed è molto probabile che verranno posticipate.

E persino Wicked, adattamento cinematografico del celeberrimo spettacolo di Broadway è a rischio. Così come Mortal Kombat 2, dato che gran parte degli attori del film sono membri del sindacato.

Sembra strano visto che è appena uscito il primo capitolo, ma Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 2 aveva già subito ritardi per lo sciopero degli sceneggiatori, e probabilmente non rispetterà i tempi di uscita: difficile vederlo in sala il 28 giugno 2024.

Ci sono anche Avatar 3 e 4 in produzione proprio adesso. Disney li aveva già posticipati, e lo sciopero degli attori potrebbe allungare ancora i tempi.

Altro film molto atteso è Venom 3: le riprese sono appena cominciate in Spagna, segno che potrebbero fermarsi a breve a causa dello sciopero.

Persino lato animazione ci sono tanti film a rischio: Inside Out 2, Cattivissimo me 4 e Kung Fu Panda 4, tutti in pre-produzione in questo momento.

E secondo voi come andrà a finire? Tutti questi film subiranno ritardi nella loro programmazione? Ditecelo nei commenti qua sotto!