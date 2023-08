Sciopero attori, dopo Dwayne Johnson anche George Clooney e Meryl Streep tra i donatori

Mentre lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori continua ad andare avanti, alcuni grandi divi di Hollywood hanno deciso di sostenere la causa con ingenti e considerevoli donazioni al sindacato per garantire che coloro che lavorano ai picchetti vengano sostenuti.

La fondazione SAG-AFTRA ha attivato un fondo di emergenza in supporto agli attori in vista degli scioperi. Fino a questo momento sono stati raccolti ben 15 milioni di dollari da 14 volti notissimi di Hollywood che hanno deciso di sostenere la loro causa e di aiutare il sindacato nel sostentamento finanziario alla causa. Tra i volti noti che hanno sostenuto la causa ci sono stati: George e Amal Clooney, Luciana e Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman e Deborra-lee Furness, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Ryan Reynolds e Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep e Oprah Winfrey.

Nelle ultime ore è arrivata la prima svolta dello sciopero con il sindacato ha incontrato gli studios e gli streamers per arrivare a nuovi accordi con le major. "Ricordo i miei giorni come cameriera, addetto alle pulizie, dattilografo, persino il mio tempo come disoccupata" ha scritto Meryl Streep giustificando la propria donazione. "In questa azione di sciopero, ho la fortuna di poter sostenere coloro che lotteranno in una lunga azione per sostenere una lotta contro Golia. Saremo forti insieme contro queste potenti corporazioni che sono decise a prendere la dignità umana, persino il umano al di fuori della nostra professione. Sono molto orgoglioso dei miei colleghi attori che si sono immediatamente offerti di finanziare il programma di assistenza finanziaria di emergenza" ha concluso l'attrice.

La presidente del SAG-AFTRA Fran Drescher si è scagliata contro le grandi major cinematografiche parlando della necessità di finire una "cultura dell'avidità". Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!