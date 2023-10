Scioperi Hollywood, trattative fallite: gli studios negano le richieste SAG, e ora?

Dopo la fumata nera di qualche giorno fa per gli scioperi di Hollywood, l'industria guarda con preoccupazione agli ultimi aggiornamenti emersi in queste ore, con gli studios che hanno interrotto le trattative con il sindacato degli attori SAG.

La speranza che la fine degli scioperi di Hollywood fosse vicina è da considerarsi mal riposta, dato che nella notte italiana l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi ha annunciato in una nota che di aver sospeso ogni colloqui con il sindacato degli attori SAG-AFTRA a causa di un “gap” considerato “troppo grande” tra le richieste degli scioperanti e i punti che gli studios sono disposti a concedere. "I negoziati tra AMPTP e SAG-AFTRA sono stati sospesi dopo che SAG-AFTRA ha presentato la sua proposta più recente l'11 ottobre", si legge nella dichiarazione. “Dopo lunghe discussioni importanti, è chiaro che il divario tra AMPTP e SAG-AFTRA è troppo grande per essere colmato e le trattative non stanno più puntando verso una direzione produttiva”.

Gli studi hanno affermato che l’attuale offerta di SAG-AFTRA includeva un “bonus di spettatori” che costerebbe più di 800 milioni di dollari all’anno – “il che creerebbe un peso economico insostenibile. SAG-AFTRA ha presentato poche, se non nessuna, mossa utile sulle numerose questioni rimaste aperte”. La dichiarazione aggiunge anche che su questioni più comuni come gli aumenti salariali generali, i residui SVOD ad alto budget e altro, SAG-AFTRA ha respinto i termini della proposta dell'AMPTP, gli stessi ratificati con la Director's Guild of America e la Writers Guild of America. "Ci auguriamo che SAG-AFTRA riconsideri la situazione e ritorni presto a negoziati produttivi", conclude la dichiarazione.

Insomma, l'accordo tra gli studios e SAG sembrava vicino ma adesso la situazione è precipitata: rimanete sintonizzati.