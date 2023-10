Scioperi Hollywood agli sgoccioli: nuovi incontri nel week-end, fatti grandi progressi

Gli scioperi di Hollywood sono arrivati ad un punto di vista, e finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel: gli ultimi report infatti segnalano che le negoziazioni di venerdì 27 tra il sindacato SAG e gli studios sono andate molto bene, e continueranno per tutto il week-end.

Con la Disney che si è vista costretta al rinvio di Biancaneve nelle scorse ore, i negoziati andranno avanti sia oggi sabato 28 che domani domenica 29 ottobre, con l'intenzione da entrambe le parti di trovare un accordo il prima possibile: "Abbiamo completato una giornata piena e produttiva lavorando internamente e continueremo a farlo nel fine settimana", ha detto il sindacato SAG in una dichiarazione rivolta ai propri membri tramite una e-mail interna spedita venerdì sera. “Vi ringraziamo per l’incredibile solidarietà e il sostegno che avete dimostrato durante i picchetti in tutto il paese per tutta la settimana”.

L'incontro di venerdì ha segnato la terza riunione di questa settimana, e si è tenuta presso la sede della SAG-AFTRA, ma in questa occasione i quattro amministratori delegati degli studios - David Zaslav di Warner Bros. Discovery, Donna Langley di NBCUniversal, Ted Sarandos di Netflix e Bob Iger di Disney - che erano stati presenti alle sessioni precedenti, non si sono seduti al tavolo venerdì, secondo una fonte. SAG- L’AFTRA ha rifiutato di commentare, salvo dire che resta concentrata sulla negoziazione di un accordo equo.

Michael Akins, l'agente d'affari di IATSE Local 479 in Georgia, ha detto ai membri in una e-mail venerdì pomeriggio di tenersi pronti a tornare al lavoro a novembre: "Al momento, non abbiamo informazioni concrete da nessuno studio, ma è chiaro che la chiusura del settore è agli ultimi sgoccioli”, ha scritto Akins. “Siamo fiduciosi che i nostri membri torneranno al lavoro entro le prossime settimane”.

Vi terremo aggiornati.