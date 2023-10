Scioperi Hollywood, SAG convinta dall'offerta degli studios? Valutazioni in corso

La nuova offerta degli studios per far terminare gli scioperi di Hollywood potrebbe aver allettato il sindacato degli attori SAG-AFTRA, che in queste ore ha interrotto le trattative per ritirarsi in privato e valutare le opzioni a porte chiuse.

Un nuovo incontro si terrà nel pomeriggio di oggi giovedì 26 (in base al fuso orario di Los Angeles), con SAG-AFTRA che sarà chiamata a rispondere alle offerte degli studios proposte tra martedì e mercoledì: durante l'ultima riunione tra le parti - che ha visto la presenza del CEO di Disney Bob Iger, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, il presidente di NBCUniversal Studio Group e chief content officer Donna Langley e il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav, la cosiddetta 'Gang of Four' - hanno presentato una versione modificata del bonus di pagamento basato sul successo streaming di un programma, uno dei punti fondamentali richiesti dal sindacato.

Secondo le fonti, dovrebbe trattarsi di un'offerta molto simile a quella che il sindacato degli sceneggiatori Writers Guild of America ha accettato a settembre, e che sostanzialmente va a premiare i membri del sindacato in base alla percentuale di successo ottenuto da un dato film o serie tv sulle piattaforme streaming. Tuttavia, per alcuni l'offerta sarebbe ancora troppo lontana dal minimo che il sindacato richiede.

Quel che è certo è che si tratta di ore decisive, che potrebbe portare alla fine degli scioperi oppure al rinvio di numerose serie tv e film della prossima stagione: stando alle indiscrezioni, gli studios sono determinati a chiudere gli scioperi entro un massimo di dieci giorni, altrimenti l'industria di Hollywood subirà un grosso slittamento delle prossime uscite sia su grande che su piccolo schermo.