Scioperi Hollywood, punto di svolta: SAG risponde all'offerta degli studios

L'ultima offerta degli studios per far cessare gli scioperi di Hollywood potrebbe aver smosso qualcosa nel sindacato degli attori SAG-AFTRA, con le trattative che sembrano arrivate ad un punto di svolta.

Come riporta Variety, infatti, dopo l'incontro di ieri giovedì 26 SAG-AFTRA ha risposto all'ultima proposta degli studios, con le due parti che sembrano fare progressi verso la fine dello sciopero del sindacato degli attori: entrambi gli schieramenti stanno cercando di evitare un’altra interruzione dei colloqui - gli studios minacciano di voler tirare dritto e riprendere le trattative solo a gennaio 2024, in caso di rifiuto dell'offerta da parte del SAG - e ognuno ha i propri interessi in ballo affinché interesse un accordo venga raggiunto (i blockbuster estivi del prossimo anno potrebbero essere rinviati e molti spettacoli televisivi in sviluppo rischiano di essere cancellati, se non verrà raggiunto un accordo nella prossima settimana).

Il sindacato SAG non vuole farsi intimorire, ma deve anche fare i conti con la crescente inquietudine che serpeggia tra i suoi membri. Giovedì, infatti, SAG-AFTRA ha ridotto la sua richiesta per un aumento delle tariffe minime dall'11% al 9%, andando per la prima volta incontro agli studios (e non viceversa). La posizione degli studios però rimane al 7%. "Non è stato risolto nulla", ha detto una fonte, ma dopo la conclusione della riunione il comitato del SAG-AFTRA ha confermato che i colloqui riprenderanno oggi venerdì 27.

Le due parti sono ancora in disaccordo su molte altre questioni, compreso l'uso dell’intelligenza artificiale. Restiamo in attesa dei prossimi sviluppi.