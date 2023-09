Scioperi Hollywood, a che punto sono? Ecco quando ci sarà il faccia a faccia con gli studi

Gli scioperi di Hollywood potrebbero essere ad un tanto atteso punto di svolta, con il sindacato degli sceneggiatori WGA che in queste ore ha annunciato un nuovo incontro faccia a faccia con i dirigenti degli studios.

I colloqui tra la Writers Guild of America e i principali studi cinematografici riprenderanno la prossima settimana, con la WGA che ha chiesto all'Associazione dei produttori cinematografici e televisivi AMPTP un incontro: “Abbiamo concordato e stiamo lavorando per fissare un incontro la prossima settimana. Ogni azienda membro dell’AMPTP è impegnata e desiderosa di raggiungere un accordo equo e di collaborare con la WGA per porre fine allo sciopero”.

"La WGA e l’AMPTP stanno cercando di programmare un giorno e un orario per tornare al tavolo delle trattative”, ha confermato il sindacato WGA ai propri membri tramite una e-mail ufficiale. Le due parti si erano incontrate l'ultima volta il 18 agosto scorso, senza però ottenere risultati. Diversi amministratori delegati degli studios si sono successivamente incontrati con un gruppo di leader della WGA al Luxe Sunset Boulevard Hotel il 22 agosto, ma da allora non ci sono stati ulteriori colloqui. La WGA ha dichiarato il 24 agosto che l'ultima offerta degli studi era piena di "scappatoie, limitazioni e omissioni" e ha affermato che, sebbene fossero stati compiuti progressi, "non era ancora abbastanza buona".

Lo sciopero degli sceneggiatori è iniziato il 2 maggio e diventerà il più lungo nella storia della WGA se arriverà fino al 4 ottobre. Il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha iniziato a scioperare il 14 luglio, segnando la prima volta in 63 anni che entrambi i sindacati sono stati in sciopero contemporaneamente. Finora, l'AMPTP non ha ripreso i colloqui con SAG-AFTRA da quando è iniziato lo sciopero, e si è invece concentrato sul tentativo di risanare i rapporti con gli sceneggiatori.

In attesa di capire se e quanto gli scioperi influenzeranno la stagione dei premi, scoprite i primi favoriti per gli Oscar 2024.